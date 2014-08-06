Ахметов объединяет усилия всех своих активов для оказания помощи пострадавшим в зоне АТО

Решение о создании Штаба было принято Ринатом Ахметовым для объединения ресурсов своего благотворительного Фонда и всех бизнесов Группы СКМ, а также ФК «Шахтер» с целью оказания максимальной помощи всем пострадавшим в результате военных действий, жителям Донецкой и Луганской области.

По словам Анатолия Заболотного, директора фонда Рината Ахметова, предоставление гуманитарной помощи, наравне с недостаточным количеством мест для размещения переселенцев, становится сейчас одной из самых больших проблем. «Как только в городах Донбасса начали стрелять, учредитель Фонда Ринат Ахметов поставил четкую задачу, что мы должны помогать мирным жителям, оказавшимся в опасности, помогать всем, что в наших силах. И начиная с 23 мая, Фонд и предприятия группы СКМ эвакуировали из зоны военных действий более 18 тысяч человек. В том числе Фонд – свыше 10 000 человек, более половины из которых дети. Если ориентироваться на данные ООН, то это около 15% от выехавших и не менее 30% от числа тех, кому понадобилась помощь в эвакуации. Фонд разместил и взял на свое содержание более 5500 человек, более 20 000 получили гуманитарную помощь. Эвакуация – это самая сложная и важная часть нашей работы, но есть и вопросы размещения, помощи на местах и тем, кто остался на Донбассе, подготовка к осенне-зимнему сезону. За эти месяцы мы приобрели огромный опыт и понимаем, что его нужно использовать в максимальном объеме. Поэтому мы объединяем усилия, чтобы делать больше и помогать всем, кому необходимо», - подчеркнул Анатолий Заболотный.

Гуманитарный штаб оказывает помощь по четырем основным направлениям. В первую очередь, это эвакуация из зоны военных действий детей-сирот, многодетных матерей, инвалидов и тяжелых больных, пожилых людей. В условиях отсутствия воды, электричества, продуктов питания, медикаментов во многих населенных пунктах Штаб занимается доставкой гуманитарной помощи. Помощь предоставляется также тем, кто покинул зону военных действий, и заключается в размещении переселенцев на базах, в санаториях, лагерях. Отдельное направление – это адресная помощь «здесь и сейчас» тем, кто в этом больше всего нуждается. Речь идет о несовершеннолетних детях, которые потеряли родителей в войне.

Координатор Гуманитарного штаба Римма Филь прокомментировала необходимость создания Штаба: «Фонд Рината Ахметова работает круглосуточно, с самых первых дней военных действий.

С первых дней войны помогают предприятия группы СКМ. Базы крупнейших предприятий приняли переселенцев, с людьми работают психологи и волонтеры. Завозит продукты «Брусничка». Как всегда, помогает своим землякам «Шахтер». Но масштаб трагедии настолько велик, что сейчас нужно объединять все возможные усилия. Это тот самый случай, когда 1+1=3! Поэтому Ринатом Ахметовым было принято решение создать Гуманитарный штаб, который будет заниматься исключительно помощью людям, жителям Донбасса и объединит все ресурсы группы СКМ – заводы, фабрики, ФК «Шахтер», Фонд. Штаб – потому что нужен отлаженный механизм, работающий как часы. С распределенными функциями и ролями. А, самое главное, с верой в то, что мы делаем нужное для жителей Донбасса дело – помогаем справиться с бедой, помогаем выжить.

Мы уже активно работаем и с международными организациями, и с облгосадминистрациями, с общественниками и волонтерами. Последним я хочу сказать отдельное спасибо. Среди них люди всех возрастов, есть священники, учителя, врачи, журналисты».

В распоряжении Гуманитарного штаба будут находиться мобильные бригады – как в местах временного проживания людей, так и в зоне военных действий. Территориально Штаб работает в Мариуполе. Для приема информации, запросов на оказание помощи и предложений о сотрудничестве по-прежнему работают телефоны горячей линии Фонда Рината Ахметова: 095 199 74 81, 050 620 29 15, 063 117 89 01. С 11 августа в Гуманитарном штабе заработает единый многоканальный телефон, номер которого будет сообщен дополнительно.