В Черновицкой области депутаты местных советов идут добровольцами в армию

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил областной военный комиссар Виталий Чурай.

По его словам, самыми активными являются депутаты Кельменецкого и Вижницкого районов.

«В Вижницком районе 10 депутатов разных уровней сейчас проходят медкомиссию. В Кельменецком районе 2 человека уже служат в батальоне территориальной обороны, в том числе один сельский голова, 21 человек, преимущественно депутаты Кельменецкого райсовета, проходит медкомиссию. В Глыбокском – один депутат сельского совета уже несет службу, еще 5 проходят медкомиссию», - рассказал областной военный комиссар.

Читайте такжеПредседатель Ивано-Франковского облсовета пошел добровольцем в армию Он добавил, что в Черновцах 2 депутата райсоветов также прошли медосмотр и назначены на службу в 31-й пограничный отряд. Еще 2 депутата Черновицкого облсовета, 9 депутатов райсоветов в городе Черновцы и 2 представителя областного Антикоррупционного комитета проходят медкомиссию по определению степени пригодности для прохождения воинской службы.

Читайте такжеСыну министра обороны пришла повестка в армию«Большинство депутатов – добровольцы. Остальные районы области в этом плане пассивны», - отметил Чурай.