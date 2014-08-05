В сети появилось видео, как на Донбассе снаряд практически попадает в автомобиль

В сети Интернет появилось видео, как в автомобиль жителя Донецка чуть не попал снаряд.

В дорогу перед машиной попадает снаряд, в следующую минуту кадр меняется и на видео виден уже разбитый автомобиль, который, по всей видимости, въехал в образовавшуюся воронку.

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Исходя из комментариев за кадром, в результате аварии никто не пострадал.

Как ранее сообщал УНИАН, пророссийские боевики с украинскими флагами вели обстрел жилых кварталов с целью провокации.

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