В сети появилось видео, как на Донбассе снаряд практически попадает в автомобиль
17:41, 05 августа 2014Политика
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Видеорегистратор заснял, как в зоне АТО в дорогу перед машиной попадает снаряд.
Снаряд разорвался перед автомобилем / Скриншот видео
В сети Интернет появилось видео, как в автомобиль жителя Донецка чуть не попал снаряд.
В дорогу перед машиной попадает снаряд, в следующую минуту кадр меняется и на видео виден уже разбитый автомобиль, который, по всей видимости, въехал в образовавшуюся воронку.
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Исходя из комментариев за кадром, в результате аварии никто не пострадал.
Как ранее сообщал УНИАН, пророссийские боевики с украинскими флагами вели обстрел жилых кварталов с целью провокации.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.
Видео 1stVideoChannel
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