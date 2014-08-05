В "Борисполе" россиянин попросил политического убежища в Украине

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы.

«Сегодня в аэропорту «Борисполь» во время оформления пассажиров, прибывших из «Шереметьево», к пограничникам обратился еще один гражданин Российской Федерации с просьбой о получении статуса беженца», - говорится в сообщении.

По данным пограничников, человек объяснил, что является жителем Свердловской области и уже посещал Украину раньше.

«По возвращении домой он пытался объяснить землякам, что ситуация в Украине крайне отличается от той, о которой им рассказывают по телевидению. Однако столкнулся с крайним непониманием окружающих и преследованием со стороны спецслужб за попытку изменить мнение людей. Именно из-за этого россиянин, собрав все необходимы вещи, решил покинуть свою родину и просить политического убежища в Украине», - отмечается в сообщении.

О данном случае пограничники сообщили представителям миграционной службы, проинформировали в Госпогранслужбе.

Читайте такжеГПСУ опровергла дезинформацию, что украинские пограничники попросили убежища в РФ Как сообщал УНИАН, раньше, 18 и 19 июля, трое граждан России (две женщины и мужчина) попросили политического убежища в Украине, обратившись к пограничникам в «Борисполе».