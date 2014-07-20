Трое граждан России попросили в Украине политического убежища.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

19 июля в пункте пропуска «Борисполь» авиарейсом из Москвы прибыли 2 гражданки России, которые во время прохождения паспортного контроля обратились к представителям Госпогранслужбы с просьбой предоставления статуса беженцев.

"В устной беседе гражданки объяснили, что у себя на Родине активно поддерживали Украину и не боялись высказывать свою позицию в социальных сетях. Опасаясь политических преследований, они вынуждены были покинуть РФ и решили просить убежища на Украине. Данные гражданки были пропущены на территорию Украины", - сообщает ведомство.Читайте такжеРоссиянка попросила политического убежища в Украине из-за опасений за свою жизнь

Еще один гражданин России обратился с аналогичной просьбой в пятницу, 18 июля. В Украину он прилетел в футболке с украинской национальной символикой и заявил, что за участие о проукраинских митингах он регулярно подвергался избиению неизвестными во дворе дома, где жил.

Вопросом предоставления данным гражданам России соответствующего статуса будет заниматься Государственная миграционная служба Украины.