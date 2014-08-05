На Харьковщине из-за терактов на военных объектах будут усилены меры безопасности



Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в распространенном обращении начальника Главного управления МВД Украины в Харьковской области Анатолия Дмитриева.

«Ситуация, которая сложилась сегодня в государстве и в частности в нашем регионе побуждает правоохранительные органы усилить бдительность и меры безопасности. Так, только за прошедшие выходные дни в Харькове произошло несколько чрезвычайных происшествий: под прицелом террористов оказались различные военные объекты, территории которых неизвестные обстреливают из оружия, все чаще документируются факты ложных сообщений о минировании различных учреждений в городе и областных центрах», - отметил Дмитриев.

Он выразил убеждение, что такие провокации направлены на расшатывание стабильности и распространения панических настроений среди мирного населения Харьковской области.

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«В связи с этим мною принято решение об усилении мер по надлежащей охране общественного порядка. По моему личному приказу с сегодняшнего дня на улицах Харькова в вечернее и особенно ночное время патрулирование улиц будет осуществляться силами дополнительных пеших и автомобильных нарядов. К этой работе будут привлечен весь личный состав силовых структур региона», - говорится в заявлении.

Дмитриев подчеркнул, что важные объекты жизнедеятельности города и области будут под особенно пристальным надзором. К ним будут максимально приближены маршруты совместных патрулей. Создан и работает штаб по координации действий органов правопорядка по обеспечению мира и спокойствия на улицах Харькова и области.

«Я уверяю всех наших соотечественников, что совместными усилиями правоохранители Харьковской области держат состояние оперативной обстановки под полным контролем. Мы сделаем все возможное, чтобы харьковчане чувствовали себя в безопасности. Вместе мы сохраним мир и спокойствие на нашей родной Слобожанщине», - подытожил Дмитриев.