ГПУ провела масштабные кадровые перестановки в центральном аппарате

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры Украины.

Ярема отметил, что Генпрокуратра должна решить кадровые вопросы. ”В настоящее время переназначено 1005, или 3/4 работников центрального аппарата, тщательным образом изучены личности претендентов и укомплектованы практически все руководящие должности”, - сказал он.

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Кроме того, изменена структура и штатное расписание органов прокуратуры. Так, общая штатная численность была уменьшена почти на 10%, или на 1754 единицы. Также было сокращено 18 структурных подразделений центрального аппарата, а должности заместителей генерального прокурора были объединены с должностями начальников главных управлений.

Ярема также отметил, что в структуре ГПУ было создано Управление по вопросам защиты прав граждан и интересов Украины на временно оккупированной территории Крыма.

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”Некоторые прокуроры до сих пор не осознали сложность ситуации в стране и свои первоочередные задачи. Поэтому ожидаемый перелом в работе прокуратуры до сих пор не произошел”, - сказал Ярема.