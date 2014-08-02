Порошенко поздравил десантников с праздником

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

По словам Порошенко, «воины в голубых беретах всегда были и остаются воплощением достоинства и чести, преданности своему народу и воинскому долгу. Вы - элита украинского войска. На ваше мужество, силу, несгибаемый характер полагается сейчас вся наша страна».

Читайте такжеДесантники спасли девочку, которая подорвалась на заложенном боевиками фугасеПрезидент подчеркнул, что за последние месяцы десантники «покрыли себя славой легендарных воинов, - на переднем крае борьбы за Украину, за ее волю, за честь и независимость, за народ».

«Уверен, что с вашей помощью мы восстановим мир. Как писал наш великий классик Иван Котляревский: "Любовь к Отчизне где героит, там сила вражья не устоит"!», - отметил глава государства.

«Верю, вы вернетесь к своим родным прославленными победителями. Знаю, нас ждут счастливые мирные времена», - подчеркнул Порошенко.