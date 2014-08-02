За ночь террористы 7 раз обстреляли аэропорт Луганска

За прошедшую ночь силы АТО провели подготовительные мероприятия для дальнейших действий. Террористы повсеместно совершали обстрелы позиций сил АТО, силовики открывали ответный огонь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его информации, за ночь террористы 7 раз обстреляли территорию аэропорта Луганска. Один раз из миномета и 6 раз - из "Града". По данным "ИС", всю ночь обстрелы практически не прекращались.

Кроме того, боевики обстреляли из "Градов" позиции АТО близ населенного пункта Челюскинец (Луганская область) и в районе поселка Счастье. В последнем обстрел велся из минометов.

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Также ночью с территории России трижды обстреляны позиции сил АТО в приграничных районах - один раз близ населенного пункта Панченково, и дважды в районе Дьяково. Обстрел велся из "Града".

"Потерь среди военнослужащих нет, о потерях среди боевиков нет данных", - резюмировал Тымчук.

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