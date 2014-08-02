Суд РФ решил, что Савченко не похищали - адвокат

Об этом говорится в фотокопии постановления суда, которую опубликовал в своем Twitter адвокат госпожи Савченко Марк Фейгин, пишет BBC Украина.

В частности, в постановлении говорится, что г-жа Савченко "была обнаружена в Воронежской области и в дальнейшем ее свобода никем не была ограничена до 30 июня, когда его официально задержали".

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"Доводы апелляционных жалоб, что женщину похитили и незаконно перевезли из Украины в Россию опровергаются материалами предварительного следствия", - говорится в тексте.

Надежда Савченко и ее защита утверждают, что женщину похитили боевики на Луганщине и незаконно переправили на территорию РФ.

Российские следователи обвиняют украинскую летчицу в причастности к убийству российских журналистов. В СК говорят, что г-жа Савченко перешла границу с Россией без документов под видом беженки.