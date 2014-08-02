Жителей Конча-Заспы и Пущи-Водицы лишили льгот
Президент Украины Петр Порошенко во время интервью журналистам украинских телеканалов подписал распоряжение, согласно которому отменяются льготы для жителей государственных дач, а также рассекречиваются все решения о выделении госдач или домов чиновникам.
“Я подписываю распоряжение об отмене многочисленных льгот жителям элитных поселков в Конча-Заспе и Пуща-Водице”, - сказал Порошенко.
С документов сняты отметки "опубликованию не подлежит" и признаны утратившими силу распоряжения президентов всех лет о льготах, на которые "больше 40 с лишним миллионов гривен ежегодно тратились на то, чтобы обеспечить комфортную жизнь сотни людей".
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"Я считаю, что в условиях военных действий, это аморально", - отметил президент.
Кроме того, Порошенко подписал изменения к закону "О государственном бюджете на 2014 год", а также утвердил изменения в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты.