Жителей Конча-Заспы и Пущи-Водицы лишили льгот

“Я подписываю распоряжение об отмене многочисленных льгот жителям элитных поселков в Конча-Заспе и Пуща-Водице”, - сказал Порошенко.

С документов сняты отметки "опубликованию не подлежит" и признаны утратившими силу распоряжения президентов всех лет о льготах, на которые "больше 40 с лишним миллионов гривен ежегодно тратились на то, чтобы обеспечить комфортную жизнь сотни людей".

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"Я считаю, что в условиях военных действий, это аморально", - отметил президент.

Кроме того, Порошенко подписал изменения к закону "О государственном бюджете на 2014 год", а также утвердил изменения в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты.