Жителей Конча-Заспы и Пущи-Водицы лишили льгот

02:21, 02 августа 2014
Политика
4

Президент Украины Петр Порошенко во время интервью журналистам украинских телеканалов подписал распоряжение, согласно которому отменяются льготы для жителей государственных дач, а также рассекречиваются все решения о выделении госдач или домов чиновникам.

Дом Литвина / фото Украинска правда

“Я подписываю распоряжение об отмене многочисленных льгот жителям элитных поселков в Конча-Заспе и Пуща-Водице”, - сказал Порошенко.

С документов сняты отметки "опубликованию не подлежит" и признаны утратившими силу распоряжения президентов всех лет о льготах, на которые "больше 40 с лишним миллионов гривен ежегодно тратились на то, чтобы обеспечить комфортную жизнь сотни людей".

Читайте такжеПорошенко рассказал к каким компромиссам готов с Россией

"Я считаю, что в условиях военных действий, это аморально", - отметил президент.

Кроме того, Порошенко подписал изменения к закону "О государственном бюджете на 2014 год", а также утвердил изменения в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter