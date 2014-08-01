СМИ: Боевики в Донецке расстреливают друг друга

Об этом сообщает сайт 62.ua.

Как рассказывают очевидцы, молодого человека в камуфляже, на вид лет 20-ти, который ожидал маршрутку, убили прямо на улице.

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По словам очевидцев, в течение часа после убийства труп все еще лежал на остановке.