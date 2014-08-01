СМИ: Боевики в Донецке расстреливают друг друга

17:17, 01 августа 2014
Политика
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В Донецке на остановке "улица Горная", недалеко от рынка "Аквилон", сегодня боевики ДНР убили своего "коллегу".

REUTERS

Об этом сообщает сайт 62.ua.

Как рассказывают очевидцы, молодого человека  в камуфляже, на вид лет 20-ти, который ожидал маршрутку,  убили прямо на улице.

Читайте такжеВ Донецке вновь прибывших террористов расселяют в школах и детских садах - СНБОВозле остановки притормозила легковая машина, из нее вышли люди в камуфляже и балаклавах и выстрелили боевику из автомата прямо в голову.

По словам очевидцев, в течение часа после убийства труп  все еще лежал на остановке.   

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