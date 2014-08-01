СМИ: Боевики в Донецке расстреливают друг друга
17:17, 01 августа 2014Политика
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В Донецке на остановке "улица Горная", недалеко от рынка "Аквилон", сегодня боевики ДНР убили своего "коллегу".
REUTERS
Об этом сообщает сайт 62.ua.
Как рассказывают очевидцы, молодого человека в камуфляже, на вид лет 20-ти, который ожидал маршрутку, убили прямо на улице.
Читайте такжеВ Донецке вновь прибывших террористов расселяют в школах и детских садах - СНБОВозле остановки притормозила легковая машина, из нее вышли люди в камуфляже и балаклавах и выстрелили боевику из автомата прямо в голову.
По словам очевидцев, в течение часа после убийства труп все еще лежал на остановке.
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