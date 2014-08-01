Штаб войск США в Европе возглавил немецкий генерал

"Это смелое и ответственное решение, что объединенными войсками будет командовать немецкий генерал. США и Германия в дальнейшем в рамках НАТО будут укреплять безопасность в регионе", - прокомментировал назначение генерал Дональд Кембел, один из командующих американских войск в Европе, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Washington Time.

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Новоназначенный немецкий генерал уже начал получать первые отчеты от подчиненных, однако полностью вступит в должность 4 августа.

Генерал Маркус Лаубенталь убежден, что опыт немецкой армии пригодится для войск стран-членов НАТО. "Я уверен, что мой опыт, приобретенный в немецкой армии пригодится для войск союзников", - подчеркнул генерал.