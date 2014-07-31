Депутат горсовета Севастополя: Украина не проявляет интерес к своим гражданам в Крыму
21:25, 31 июля 2014Политика
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Украина не проявляет интерес к своим гражданам в Крыму.
Украина не проявляет интерес к своих граждан в Крыму
Об этом во время круглого стола в рамках проекта «Восток + Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1», сказал по скайп-связи депутат городского совета Севастополя Василий Зеленчук.
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