Bloomberg: рубль приближается к самым низким месячным показателям с января перед введением санкций против России

В статье Владимира Кузнецова под названием «Рубль приближается к самым низким месячным показателям с января перед введением санкций против России», опубликованной на сайте Bloomberg, сообщается о том, что рубль вырос после своего падения до самого низкого уровня за последние 6 месяцев, до того как США и Европейский союз ввели более жесткие санкции в отношении России.

Валюта выросла на 0,2% до 35,525 за доллар по состоянию на 1.16 вечера по московскому времени. Доходность облигаций со сроком погашения в 2027 году снизилась на 2 базисных пункта до 9,38%.

Рубль приближается к отметке 4,5%, именно настолько он упал за июль по отношению к доллару, а это станет самым слабым месячным показателем с января и худшим среди 24 валют развивающихся стран, отслеживаемых Bloomberg. Сегодня лидеры Евросоюза должны были назвать конкретные цели, на которые будут направлены его самые жесткие санкции в финансовой и нефтегазовой сферах, а также оборонной промышленности России, чтобы заставить президента Владимира Путина перестать поддерживать сепаратистов в восточной Украине.

Рубль «начал представлять интерес для спекулятивных покупок, пока не возникли новые геополитические проблемы», – Владимир Евстифеев, аналитик Банка «Зенит», написал в электронном письме.

Российская валюта выросла на 0,1%, до 47,6015 по отношению к евро и на такое же количество по отношению к бивалютной корзине Центрального банка РФ, поднявшись до 40,9663.

Доходность 10-летних государственных облигаций увеличилась на 105 базисных пунктов в июле, это самые слабые показатели с мая 2009 года. Центральный банк РФ неожиданно повысил 25 июля ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 8% годовых, указав на возросшие риски инфляции. Годовая инфляция в России оставалась на уровне 7,5% в течение недели, завершившейся 28 июля, по сравнению с 6%, которые планировал Центральный банк к концу года.

«Рубль, возможно, будет продолжать понемногу восстанавливаться, хотя среднесрочная перспектива не кажется слишком радужной», – сказал Владимир Евстифеев. «Даже если убрать в сторону внешнеполитические риски, экономика все равно слабая».