Мирные переговоры могут быть эффективными только на высшем уровне - Кравчук

В разговоре с Радио Свобода Леонид Кравчук выразил убеждение, что какие-то там переговоры второстепенных контактных групп ни к чему не приведут.

«Но, извините, если речь идет о контактной группе, каких-то там людей, которые не имеют полномочий и ничего не подписывают и только заявляют одно и то же, что они хотят иметь «Донецкую народную республику» и «Луганскую народную республику» и ни о чем не могут говорить.

Читайте такжеThe Independent: Меркель ведет секретные переговоры с Путиным относительно УкраиныА они ничего не решают, потому что они по своей природе являются спецназовцаами, засланными сюда Россией, хозяин их в Кремле. То нам нечего говорить, ну, скажем, со «шнурками», извините на слове. Нам надо говорить с теми, кто решает. А решает господин Путин. Тогда Путин и Порошенко и те две организации, которые я назвал (лидеры ЕС и ОБСЕ), могут вполне естественно решить эти вопросы окончательно», - отметил Кравчук.

Ранее, 29 июля, состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Украины Петром Порошенко, во время которой Лукашенко согласился принять в Минске возможные переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины.