Утром колонна военной техники из РФ вошла в Украину в районе Дмитровки - журналист

Об этом на своей странице в соцсети сообщает журналист Роман Бочкала.Читайте такжеПентагон сообщил о 10 тысячах военных РФ на границе с Украиной

"Сегодня примерно в 5 утра был совершен незаконный заход колонны российской военной и гражданской техники в Украину. Танки, БТРы, КАМАЗы, а также несколько автобусов - судя по всему с боевиками. Об этом сообщили украинские военные, которые находятся в районе Дмитровки Луганской области. Доложить об этом в штаб по горячим следам было невозможно. Террористы заглушили связь", -написал журналист.