7 танков из РФ прорвались в Украину - СНБО

Об этом говорится в сообщении на сайте СНБО.

Вчера вечером 22:35 пограничный наряд пункта пропуска «Успенка» обнаружил группу вооруженных террористов, которые пытались прорваться в Россию в направлении села Авило-Федоровка для того, чтобы забрать тяжелую боевую технику, оставленную специально для них военными РФ, информирует СНБО.Читайте такжеУтром колонна военной техники из РФ вошла в Украину в районе Дмитровки - журналист

"Пограничники вступили в бой и не допустили нарушения границы. Остатки боевиков вынуждены были отойти от границы. Однако на другом участке границы 7 танкам удалось прорваться по направлению Новая Надежда (Россия) - Дибровка (Украина)", - говорится в сообщении.

В СНБО подчеркивают, что ситуация на украинско-российской границе остается напряженной.