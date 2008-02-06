Ющенко знает, что Червоненко будет ломать руки и материться

Глава Национально агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финала чемпионата Европы по футболу 2012 года Евгений Червоненко в интервью УНИАН заявил, что не рассчитывает на бюджетное финансирование. Политик утверждает, что у него просто нет другого выхода. «Я не ожидаю... (результатов тендеров – ред.) Если я буду ожидать тендеры на компьютеры, стулья, бумагу, машину, то я просто могу идти в туалет... И поверьте, я сам доплачиваю людям, заявил Червоненко. - У меня нет другого выхода. Ну, как я могу взять специалиста с дипломом MBI, со знанием языков, если буду рассчитывать лишь на бюджетное финансирование?»

В то же время политик не стал опровергать замечание корреспондента, что в Украине часто происходит так, что Президент темп задал, а все его (этот темп) видели “в одном месте”...

«Посмотрите на мои зубы, - заявил в ответ на это Червоненко. (Показывает зубы. – ред.) - Пока еще у меня хватит сил. А о моем назначении (на должность главы Национального агентства по подготовке Евро-2012) Президент сказал: «Я знаю одного человека, который будет (образно) ломать руки, материться, но будет идти вперед».

«Да. Я не подведу», - подтвердил Червоненко.

Полностью интервью с Евгением Червоненко читайте тут