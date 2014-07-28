Террористы заминировали два моста на Луганщине

17:38, 28 июля 2014
Политика
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Террористы заминировали мосты в поселке Красный Кут и перед городом Красный Луч на Луганщине.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«В поселке Красный Кут Антрацитовского района на трассе «Харьков-Ростов» и перед городом Красный Луч диверсанты заминировали мосты», - заявил он.

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