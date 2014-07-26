Группа разминирования предотвратила подрыва моста, соединяющего Северодонецк и Лисичанск

Военные инженеры провели опасную операцию по разминированию моста под бешеным обстрелом террористов, которые не успели поднять в воздух это инженерное сооружение, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

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Потеря моста могла значительно осложнить проведение операции по освобождения Лисичанска, и поставила бы под угрозу жизни военнослужащих и мирных граждан.

Минируя мост, террористы планировали взорвать не только покрытие моста, но и 2 центральные опоры. С такими повреждениями восстановить сооружение во время боя было бы невозможно.

По словам саперов, характер закладки взрывчатки свидетельствует о том, что мост минировали профессионалы. За время проведения АТО наши военные инженеры впервые сталкиваются с таким "профессиональным" установлением тротила и средств подрыва.

Следует отметить, что ранее преступники во время минирования сооружений в основном использовали промышленные и самодельные взрывчатые вещества. В этом же случае взрывчатка была заложена по всем правилам минирования.

Украинские саперы продолжают спасать имущество и дома жителей востока страны, уничтожая смертельно опасную начинку. Поскольку террористы, убегая из освобожденных населенных пунктов оставляют после себя не только разрушенные дома, взорванные мосты и железнодорожные пути. Преступники устанавливают мины и взрывоопасные предметы, которые рассчитаны на уничтожение, как военнослужащих, так и мирного населения.