В результате артобстрела в Авдеевке погибла женщина, 13 человек получили ранения

Об этом сообщает "ОстроВ" со ссылкой на источник в отделе здравоохранения.

В частности, уточняется, что возле АЗС "ТНК" от многочисленных осколочных ранений погибла женщина. Еще тринадцать человек получили ранения.

Читайте такжеАвдеевку обстреляли из "Града", погибли 5 мирных жителей - очевидцыКроме того, из-за попадания снаряда в дом по ул. Молодежной поврежден газопровод и произошло возгорание газа. Снаряды также попали еще в три жилых дома, но не разорвались.