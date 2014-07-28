В результате артобстрела в Авдеевке погибла женщина, 13 человек получили ранения

15:05, 28 июля 2014
Политика
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Один человек погиб и тринадцать человек пострадали в результате артиллерийского обстрела в Авдеевке 27 июля.

В Авдеевке погибла женщина, 13 человек получили ранения / vk.com/my_avdeevka

Об этом сообщает "ОстроВ" со ссылкой на источник в отделе здравоохранения. 

В частности, уточняется, что возле АЗС "ТНК" от многочисленных осколочных ранений погибла женщина. Еще тринадцать человек получили ранения. 

Читайте такжеАвдеевку обстреляли из "Града", погибли 5 мирных жителей - очевидцыКроме того, из-за попадания снаряда в дом по ул. Молодежной поврежден газопровод и произошло возгорание газа. Снаряды также попали еще в три жилых дома, но не разорвались. 

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