Опорой Яценюка в Верховной Раде стала "группа Курченко"

Об этом свидетельствуют результаты голосования за включение в повестку дня правительственного законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины" (относительно усовершенствования отдельных положений).

Так, за включение в повестку дня документа, предусматривающего снижение расходов бюджета и повышения налогов практически во всех секторах экономики, кроме тех, где свой ключевой бизнес ведет Ринат Ахметов, фракция "Батькивщина" проголосовала почти в полном составе - 78 голосов из 86-ти. Не захотели "замараться" таким голосованием лишь депутаты Владимир Арьев и Владимир Шульга. Еще шестеро - отсутствовали.

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Не отстали от "Батькивщины" и бывшие соратники по коалиции: УДАР дал в пользу лобби Ахметова 35 голосов из 41-го, "Свобода" - 34 из 35-ти.

Самым же интересным пунктом этого голосования является тот факт, что бизнес Ахметова не захотели поддержать оставшиеся во фракции "регионалы" ("за" проголосовал один Дмитрий Святаш, остальные его 77 коллег - либо отсутствовали, либо не голосовали), зато максимально возможное количество голосов отдали перебежчики в группу Курченко-Арбузова "За мир и стабильность" (29 из 34-х).

Как сообщал УНИАН, по данным "Экономической правды", бизнес по добыче руды правительство почему-то не рассматривает как дополнительный источник для увеличения доходов. В поданных в Верховную Раду "антикризисных" законопроектах нет значительного повышения уровня платы за добычу металлических ископаемых. А это традиционная сфера интересов богатейшего человека Украины – Рината Ахметова: горно-обогатительные комбинаты входят в топ-5 самых прибыльных его компаний (по итогам 2012 года). Добыча железной руды приносит СКМ огромные доходы из-за чрезвычайно высоких мировых цен на нее. По официальным данным ахметовского Метинвеста, операционная рентабельность компании в 1 квартале 2014 года составила 30%.