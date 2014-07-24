Маломуж: Украина не получит военной помощи извне

Такое мнение он высказал во время круглого стола в рамках проекта "Восток+Запад", инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала "1+1".

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"Особая военная помощь не будет оказана, однозначно. Поэтому нужно, в первую очередь, рассчитывать на свои силы, на свои возможности", - сказал он.

"Когда я был в штаб-квартире НАТО, ЕС, общался с лидерами стран мира, включая лидеров ЕС - нет однозначной позиции, что они готовы оказать военную помощь, и даже экономическую помощь (санкции) третьего уровня, только после Boeing-777 заявляют о материальной помощи", - отметил он.

По его словам, помощь может поступить, но она будет не военной, а только экономической и тактической. Николай Маломуж отметил, что речь идет прежде всего о "принуждении Путина к миру" экономическими методами.

Николай Маломуж подчеркнул, что сегодня Украина формирует новые вооруженные силы и спецслужбы, разведку, пограничные войска. По его словам, Украина должна делать все, чтобы приоритетом этих сил стала защита государства.