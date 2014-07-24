Боевики похитили почти 300 кг взрывчатки на шахте в Донецкой области - СМИ

Вооруженные люди в камуфляжной форме похитили взрывчатые вещества на ООО "Шахта 1-6" города Шахтерск Донецкой области. Об этом сообщает "ОстроВ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что о данном факте 23 июля в милицию сообщил работник горного предприятия. По его словам, неизвестные лица при себе имели автоматическое оружие. Они похитили из раздаточной камеры взрывчатые вещества - аммонит марки "ГФ-5" - 288 кг, электродетонаторы - 315 шт.

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Своими деяниями данные лица причинили предприятию материального ущерба на сумму 27 541 грн.

Предварительная правовая квалификация по данному факту ст. 262 ч. 3 Уголовного кодекса Украины – «Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотреблением служебным положением».