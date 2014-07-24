ЕК предоставила перечень мер, которые могут применить в качестве санкций против России

13:55, 24 июля 2014
Политика
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Еврокомиссия предоставила Совету ЕС перечень мер, которые будут применены в разных сферах в плане дальнейших санкций в отношении России.

REUTERS

Европейская комиссия предоставила Совету ЕС документ с перечнем мер, которые могут быть применены в сферах, определенных ЕС, в плане дальнейших санкций в отношении России.

Об этом в Брюсселе в четверг на брифинге сообщил представитель Еврокомиссии Джонатан Тод, передает собственный корреспондент УНИАН.

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Также ЕК готова предложить необходимые законодательные рамки, если будет соответствующий запрос от Совета ЕС. „Этот документ мы направили прошлой ночью государствам-членам, и он будет обсуждаться в рамках заседания постоянных представителей стран-членов ЕС сегодня во второй половине дня”, - сказал он.

Тод не сообщил других деталей. „Вы должны подождать, пока Совет примет соответствующее решение”, - сказал он.

Представитель ЕК напомнил, что, в соответствии с решением Совета ЕС, Комиссия должна была предложить целевые меры в таких сферах, как рынок капиталов, товары обороны и чувствительные технологии, энергетический сектор.

После того как решение будет принято, оно будет опубликовано в Официальном журнале на этой неделе.

Как сообщал УНИАН, после аннексии украинского Крыма в марте с.г. и дестабилизации ситуации на Донбассе ЕС ввел в отношении России две фазы санкций.

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Мир заговорил о новых санкциях после того, как 17 июля авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит над Донецкой областью поддерживаемыми Россией боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». На борту находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Европейский Союз в четверг, 24 июля, решит, кто конкретно попадет в список лиц, в отношении которых будут введены санкции в виде запрета на въезд и замораживания активов.

23 июля The Telegraph сообщила, что российские олигархи срочно вывозят из Лондона деньги, опасаясь жестких финансовых санкций после атаки на рейс МН17.

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