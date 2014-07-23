В Нидерланды прибыли самолеты с жертвами крушения Boeing-777 на Донбассе

Самолет Hercules приземлился в 15.48 по местному времени. Через несколько минут после него приземлился и австрийский С-17.

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На борту Hercules находятся тела 16 погибших, австрийский транспортный самолет доставил еще 24 тела.

Самолеты, которые сегодня вылетели из Харькова, встречают король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима, премьер-министр страны Марк Рютте, заместитель премьера Лодевейк Ассер и родственники погибших, а также представители власти соседней Бельгии.

Прямую трансляцию ведет нидерландский телеканал NOS.

Как сообщал УНИАН, 17 июля авиалайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines был сбит над Донбассом поддерживаемыми Россией боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса "Бук". На борту были 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все погибли. Среди жертв катастрофы - 193 гражданина Нидерландов.