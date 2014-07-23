Le Monde: Великобритания критикует Францию за продажу оружия России… но сама делает то же самое

В статье французской газеты Le Monde под названием «Великобритания критикует Францию за продажу оружия России… но сама делает то же самое», сообщается о том, что лидеры Великобритании публично раскритиковали Францию ​​за поставку военных кораблей России в разгар украинского кризиса. Но отчет британского парламента, опубликованный в среду, 23 июля, свидетельствует о том, что Великобритания также продолжает экспортировать в Россию некоторые виды оружия, хотя и менее мощные.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал Европейский Союз запретить продажу оружия России, которую обвиняют в оснащении и подготовке сепаратистов в Украине, и заявил, что Великобритания уже остановила экспорт, как и было обещано в марте.

Тем не менее, согласно отчету британского парламента, 251 лицензированный правительством контракт на поставку оружия и товаров военного назначения России на общую сумму около 132 млн. фунтов стерлингов (167 млн. евро), все еще действителен.

Винтовки, легкое оружие и «криптографическое оборудование»

Эти лицензированные контракты на экспорт оружия позволяют продавать снайперские винтовки, боеприпасы для стрелкового оружия, бронежилеты, «криптографическое оборудование», средства коммуникации и приборы ночного видения. The Guardian подсчитал, что всего лишь 34 лицензии были отменены после того, как правительство объявило в марте об остановке экспорта.

Помимо России, британские парламентарии требуют более жестко контролировать продажу оружия странам, в которых существует авторитарный режим, отмечая, что в настоящее время действуют более 3 тыс. лицензий на экспорт оружия на общую сумму примерно 12 млрд. фунтов стерлингов (15,2 млрд. евро) в 28 стран, где «недостаточно» уважают права человека, в том числе Израиль, Саудовскую Аравию, Египет, Шри-Ланку и особенно Сирию, уточняет The Guardian.

«Уважаемые британские друзья»

На конкретный вопрос о спорной продаже России французских кораблей типа «Мистраль» на сумму 1,2 млрд. евро, которую подтвердил Франсуа Олланд, Дэвид Кэмерон ответил в понедельник:

«Честно говоря, в этой стране было бы немыслимо выполнять заказ, подобный тому, который получили французы, но мы должны оказать давление на всех наших партнеров, чтобы сказать, что мы не можем продолжать вести бизнес со страной, которая ведет себя таким образом, так, как будто ничего не произошло».

Французы чувствуют смущение из-за этого договора, поскольку некоторые западные страны готовятся принять решение о дальнейших санкциях против России. Когда на встрече в Брюсселе снова подняли этот вопрос, глава французской дипломатии Лоран Фабиус не мог не раскритиковать отношение англичан.

«Англичане были невероятно «доброжелательными», сказав: «Мы бы никогда не сделали такого». «Я напомнил им, что принцип для всех один и тот же, и я им также сказал: «Уважаемые британские друзья, давайте также поговорим о финансах. Как я понимаю, в Лондоне немало российских олигархов».