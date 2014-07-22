Из Луганска массово выезжают люди, на вокзале - огромные очереди

Так с начала АТО в городе уже погибли более 100 горожан, передает корреспондент Luganskie.com.

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В очередях за билетом людям приходится выстаивать по 5-8 часов. Без очереди не пропускают и владельцев онлайн-билетов, так как и из таких выстроились громадные очереди. Люди бегут куда угодно, лишь бы не оставаться в городе. Некоторые готовы ехать даже в Славянск.

«Мы едем в Донецк, оттуда в Славянск. Там у нас тетка, ее дом пострадал, но жить можно. Лучше там, в развалине жить, чем ждать здесь смерти», - рассказывает луганчанка Ольга.

«Мы стоим в очереди с семи утра, уже двенадцать. Слышали тут и вой сирены и обстрелы, страшно конечно, но радует, что, может быть, хоть на некоторое время завтра уедем», - говорит пенсионер Иван Лукич.

Напомним, в Луганске продолжается активная фаза АТО.