"ДНР" передала малайзийским экспертам "черные ящики" - СМИ

Передача "черных ящиков" состоялась в Донецке этой ночью в 1:10 в здании захваченной боевиками Донецкой ОГА, сообщает ТСН со ссылкой на The Guardian.

Стороны подписали соответствующий меморандум о передаче "черных ящиков".

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Кроме того, в издании отметили, что во время встречи с представителями делегации Малайзии главари террористов в очередной раз возложили вину за трагедию на Украину.