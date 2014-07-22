"ДНР" передала малайзийским экспертам "черные ящики" - СМИ
02:31, 22 июля 2014Политика
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Боевики "ДНР" передали "черные ящики" сбитого ими пассажирского самолета Boeing 777 представителям Малайзии.
"ДНР" передала малайзийским экспертам "черные ящики" / The Guardian
Передача "черных ящиков" состоялась в Донецке этой ночью в 1:10 в здании захваченной боевиками Донецкой ОГА, сообщает ТСН со ссылкой на The Guardian.
Стороны подписали соответствующий меморандум о передаче "черных ящиков".
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Кроме того, в издании отметили, что во время встречи с представителями делегации Малайзии главари террористов в очередной раз возложили вину за трагедию на Украину.
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