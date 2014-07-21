Боевики до сих пор не отдали "черные ящики" Boeing-777, но они не смогут их подделать - эксперт

Бывший заместитель командующего сил ПВО Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Владимир Дьяков сомневается в том, что террористы смогут подделать «черные ящики» сбитого ими в Донецкой области самолета «Боинг-777».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

«Они до сих пор не отдали «черные ящики», хотя я сомневаюсь, что они что-то смогут с ними сделать», - считает Дьяков.

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«Если что-то в них подделывать – то это очень долго и тяжело. Потому что один ящик фиксирует команды, которые поступают, как летчики между собой переговаривают», - отметил Дьяков и добавил, что нажатие любой кнопки или рычага фиксируется вторым бортовым самописцем. По его словам, оба «черных ящика» стыкуются по времени и расшифровка занимает большое количество времени. «Если что-то подделать – оно потом не состыкуется по времени и это обнаружат», - уверен эксперт.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам, - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». На борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.