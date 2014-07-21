Силы АТО в Луганске наращивают преимущество

10:20, 21 июля 2014
Политика
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В течение вчерашнего дня силами АТО в городе Луганск была проведена операция, по результатам которой боевики остались отрезанными от снабжения.

REUTERS

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Понимая это, они оказывают яростное сопротивление. Аэродром Луганска обеспечен боеприпасами, материально-техническими средствами, что в корне меняет ситуацию. Силы боевиков были оттеснены от аэродрома. Также силы АТО частично заблокировали город Лисичанск. Понимая это, боевики в течение ночи сделали несколько попыток выхода. В результате боевых столкновений была уничтожена техника и живая сила противника. Около 30 человек взяты в плен. С севера взято под контроль периметр вблизи населенного пункта Рубежное», - сообщили в пресс-центре, отметив, что в настоящее время подразделения Национальной гвардии и Вооруженных Сил Украины проводят мероприятия по очистке территории.

В пресс-центре также отмечают, что сжимается кольцо вокруг Горловки и Донецка. Занята значительная территория между Артемовском, Горловкой, Константиновкой.

«Расширяется зона контроля вокруг аэродрома Донецк, что также позволяет силам АТО решать вопросы обеспечения наземным путем и существенно подрывает позиции боевиков в этом направлении. В целом, в трех направлениях силы АТО владеют ситуацией и наращивают преимущество», - сообщили в пресс-центре.

В то же время, боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных.

Читайте такжеСилы АТО отрезали основные группировки террористов от обеспечения - Тымчук«21.12 - осуществлен обстрел с БМ-21 „Град” аэродрома Луганск со стороны населенного пункта Острая Могила. Потерь нет. В течение суток оперативная обстановка на востоке Украины оставалась сложной и имеет тенденцию к обострению. Наиболее сложная обстановка сохраняется в районах населенных пунктов Донецк, Луганск, Краснодон, Попасная и в приграничной зоне», - сообщили в пресс-центре.

Также, как отмечают в пресс-центре АТО, 20 июля при выставлении блокпоста в районе населенного пункта Кодыма личный состав этого блокпоста был обстрелян из стрелкового оружия. Вступили в бой. Нападение отбито.

В полночь был совершен обстрел из стрелкового оружия блокпоста вблизи населенного пункта Предтечино.

Читайте такжеСилы АТО уничтожили штурмовую группу боевиков под Луганском - Тымчук«Ситуация на этом направлении характеризуется активной деятельностью террористических группировок. Сепаратисты пытаются удержать под своим контролем города Горловку, Авдеевку, Донецк», - сообщили в пресс-центре.

В пресс-центре также информируют, что 20 июля и ночью 21 июля был минометный обстрел блокпоста на окраине Артемовска. Потерь нет.

Сейчас, как отмечают в пресс-центре, боевики сосредоточили основные усилия на удержании пригородов Лисичанска, Попасной и подступах к ним. На блокпостах оборудованы места для позиций бронированной техники.

На данном направлении продолжаются активные боевые действия. Боевики пытаются удержать под контролем участки районов Успенка, Мариновка, Дьяково.

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