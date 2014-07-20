Украина имеет полное право защищать свою территорию и граждан - ООН

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом он сказал во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.

В ходе беседы Пан Ги Мун назвал катастрофу самолета «Малазийских авиалиний» 17 июля в Донецкой области шокирующей и недопустимой. Он подчеркнул, что необходимо установить все обстоятельства этой трагедии, и поддержал действия украинской стороны по проведению открытого независимого международного расследования.

Генсек призвал Порошенко воспользоваться всеми возможными международными инструментами, включая ООН, для проведения надлежащей экспертизы.

Читайте такжеПорошенко: Террористы совершают уже второе международное преступление Порошенко заверил генсека ООН в полной открытости к международному расследованию.

Президент Украины также призвал ООН осудить действия террористов и признать так называемые «Донецкую народную республику» и «Луганскую народную республику» террористическим организациями.

Он также проинформировал, что террористы продолжают обстрелы и нападения на украинские воинские подразделения, а также препятствуют доступу экспертов к месту катастрофы.

Генеральный секретарь ООН отметил, что президент Украины имеет полное право защищать свою территорию и защищать своих граждан.

Порошенко сообщил Пан Ги Муну о возможном вынужденном досрочном возвращении украинских вертолетов, задействованных в операциях ООН по поддержанию мира.

Вместе с тем, президент Украины отметил, что поддержка международного сообщества и ООН дадут возможность урегулировать ситуацию другими средствами.

Собеседники договорились о тесной координации дальнейших действий.

В частности, Пан Ги Мун сообщил, что с этой целью он делегирует своего заместителя Джеффри Фельтмана осуществить визит в Украину 28-29 июля.