Украина имеет полное право защищать свою территорию и граждан - ООН
Президент Петр Порошенко призвал ООН поддержать Украину и осудить действия террористов в Луганской и Донецкой областях.
Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом он сказал во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.
В ходе беседы Пан Ги Мун назвал катастрофу самолета «Малазийских авиалиний» 17 июля в Донецкой области шокирующей и недопустимой. Он подчеркнул, что необходимо установить все обстоятельства этой трагедии, и поддержал действия украинской стороны по проведению открытого независимого международного расследования.
Генсек призвал Порошенко воспользоваться всеми возможными международными инструментами, включая ООН, для проведения надлежащей экспертизы.
Читайте такжеПорошенко: Террористы совершают уже второе международное преступление Порошенко заверил генсека ООН в полной открытости к международному расследованию.
Президент Украины также призвал ООН осудить действия террористов и признать так называемые «Донецкую народную республику» и «Луганскую народную республику» террористическим организациями.
Он также проинформировал, что террористы продолжают обстрелы и нападения на украинские воинские подразделения, а также препятствуют доступу экспертов к месту катастрофы.
Генеральный секретарь ООН отметил, что президент Украины имеет полное право защищать свою территорию и защищать своих граждан.
Порошенко сообщил Пан Ги Муну о возможном вынужденном досрочном возвращении украинских вертолетов, задействованных в операциях ООН по поддержанию мира.
Вместе с тем, президент Украины отметил, что поддержка международного сообщества и ООН дадут возможность урегулировать ситуацию другими средствами.
Собеседники договорились о тесной координации дальнейших действий.
В частности, Пан Ги Мун сообщил, что с этой целью он делегирует своего заместителя Джеффри Фельтмана осуществить визит в Украину 28-29 июля.