Во Львове сегодня искали взрывчатку на площади и в ресторане

Как сообщила УНИАН начальник ВЗГ ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская, в 10.25 поступило сообщение от мужчины, который назвался “патриот Украины”, и заявил, что площадь Святого Теодора во Львове заминирована.

Какой-либо другой информации и мотивов мужчина не сообщил.

В 11.50 поступил звонок от мужчины, который представился “боец Нацгвардии” и заявил работникам милиции, что в помещении ресторана “Купол” заложена взрывчатка. Каких-либо требований, которые могли бы предотвратить взрыв, мужчина не выдвигал.

С площади и помещения ресторана были эвакуированы люди, специалисты соответствующих служб провели тщательное обследование площади Святого Теодора и помещения ресторана “Купол” - взрывных устройств обнаружено не было.

Правоохранители проводят мероприятия с целью установления лиц, предоставивших ложные сообщения о заминировании.

Как отметила пресс-секретарь областного отделения милиции, с начала года во Львове зафиксировано около 30 ложных сообщений о заминировании. И такие сообщения участились в последнее время.

Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня, 19 июля, поступили анонимные сообщения о заминировании 7 объектов в столице.

В частности, неизвестные заявили о заминировании помещения Главпочтамта на Майдане Незалежности, 4 торговых центров в разных районах столицы, а также «5 канала» и одного из столичных вокзалов.

Такжевзрывчатку сегодня ищут в Апелляционном суде Одесской области после сообщения о его заминировании.