В Одессе «заминировали» областной апелляционный суд

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью, в милицию в 11.30 поступило сообщение от неизвестного о том, что на улице Гайдара, 24 «А», заминировано административное здание суда.

Для проверки данного сообщения на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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В настоящее время здание и прилегающая к нему территория проверяются на наличие взрывоопасных предметов или веществ.

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