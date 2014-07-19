В Одессе «заминировали» областной апелляционный суд
13:22, 19 июля 2014Политика
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В Одессе правоохранители проверяют информацию о заминировании Апелляционного суда Одесской области.
В Одессе «заминировали» областной апелляционный суд / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью, в милицию в 11.30 поступило сообщение от неизвестного о том, что на улице Гайдара, 24 «А», заминировано административное здание суда.
Для проверки данного сообщения на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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В настоящее время здание и прилегающая к нему территория проверяются на наличие взрывоопасных предметов или веществ.
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