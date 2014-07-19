«5 канал» снова «заминировали»

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

Семь анонимных сообщений о заминировании поступило сегодня на спецлинию «102» между 10 и 12 часами.

В первом речь шла о помещении Главпочтамта на Майдане Незалежности, еще в 4 – о заминировании торговых центров в разных районах столицы. Позже поступило сообщение – о заминировании помещении одного из ведущих украинских телеканалов на улице Электриков (Подольский район г. Киева) и одного из столичных вокзалов.

По месту расположения всех семи объектов выехали специалисты взрывотехнических служб, кинологи и работники МЧС.

Сведения внесены в Единый учет соответствующих районных управлений столичной милиции.

Правоохранители принимают все необходимые меры для установления лиц, сообщивших о заминировании.