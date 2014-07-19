В сети появилось письмо летчицы Савченко к Порошенко
04:20, 19 июля 2014Политика
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Захваченная в плен украинская летчица Надежда Савченко, которая в данный момент находится в СИЗО в российском Воронеже, написала письмо президенту Украины Петру Порошенко.
Савченко написала письмо президенту Украины Петру Порошенко.
В своем послании она попросила главу украинского государства, прежде всего, помочь Украине.
"Я-то выдержу! А Вас я искренне прошу помочь Украине. Хочу верить в то, что у Вас все получится лучше, чем у предшественников и на нашей земле наступят мир и согласие. У Вас для этого есть все возможности, и верю, что есть желание и мудрость", - написала летчица.
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И добавила: "Я верю в Майдан, в свой народ. И в победу!".
Савченко, письмо к Порошенко
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