В сети появилось письмо летчицы Савченко к Порошенко

В своем послании она попросила главу украинского государства, прежде всего, помочь Украине.

"Я-то выдержу! А Вас я искренне прошу помочь Украине. Хочу верить в то, что у Вас все получится лучше, чем у предшественников и на нашей земле наступят мир и согласие. У Вас для этого есть все возможности, и верю, что есть желание и мудрость", - написала летчица.

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И добавила: "Я верю в Майдан, в свой народ. И в победу!".