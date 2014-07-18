Обама: Россия продолжает нарушать суверенитет Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Обама сказал на брифинге в Белом доме.

По его словам, Россия не сделала никаких шагов по деэскалации ситуации на востоке Украины.

«Я говорил с президентом Путиным вчера после дополнительных санкций, которые мы ввели. Он сказал, что ему это не понравилось, я сказал, что мне также не нравятся дополнительные санкции», - заявил президент США.

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«Но мы сначала четко сказали, что мы хотим, чтобы Россия сотрудничала, чтобы в Украине был мир. Но пока Россия ничего не сделала, не пошла по пути мира и продолжила нарушать суверенитет Украины и поддерживать сепаратистов и также не использовала свое давление на сепаратистов, чтобы они согласились на прекращение огня», - добавил Обама.

«Поэтому мы вместе с нашими союзниками ввели дополнительные санкции против России», - подчеркнул он.

Также президент США считает, что «пришло время посмотреть, что произошло, и насилие и конфликт привели к таким ужасным событиям».

Читайте такжеОбама: Специалисты ФБР уже на пути в Украину«Россия, пророссийские сепаратисты и Украина имеют возможность остановить бой. США будут делать все возможное, чтобы быть во главе мировой общественности, чтобы уменьшить это давление и поддерживать украинский суверенитет и целостность и поддерживать украинцев, которые желают принимать свои собственные решения, чтобы жить в демократической стране», - подчеркнул он.