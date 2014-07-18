Швейцария созвала совет ОБСЕ для обсуждения сбитого Boeing-777

Швейцария, председательствующая в ОБСЕ, созвала на сегодня чрезвычайное заседание постоянного совета ОБСЕ для обсуждения последствий катастрофы малайзийского самолета в Украине.

Об этом сообщается в микроблоге швейцарского председателя в "Твиттере". Читайте такжеНа борту сбитого лайнера Malaysia Airlines было 80 детей - СМИ "Швейцарский председатель посол Томас Гремингер созывает специальное заседание постоянного совета ОБСЕ по поводу трагического крушения рейса МН17 в 12.30", - говорится в сообщении.

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