СМИ: боевики до сих пор не пустили экспертов на место падения Boeing-777

Самолет "Малайзийских авиалиний" упал на территорию, контролируемую боевиками, сообщает ТСН.

Они допустили на место катастрофы лишь около десятка бригад скорой помощи.Читайте такжеПо состоянию на 7 часов спасатели обнаружили тела 121 погибшего в результате атаки боевиков на Boeing-777

Пока неизвестно, где находят тела сотен жертв а также "черные ящики". Бортовые самописцы с самолета хотят передать для экспертизы в Москву, заявляют представители террористической организации "ДНР", в частности Андрей Пургин.

Напомним, ранее источники в правительстве США сообщали, что Украина не могла сбить пассажирский самолет. Жертвами трагедии стали 298 человек.