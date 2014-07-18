СМИ: боевики до сих пор не пустили экспертов на место падения Boeing-777
07:47, 18 июля 2014Политика
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Боевики до сих пор не пустили на место, где разбился пассажирский самолет Boeing-777, спасателей и экспертов.
REUTERS
Самолет "Малайзийских авиалиний" упал на территорию, контролируемую боевиками, сообщает ТСН.
Они допустили на место катастрофы лишь около десятка бригад скорой помощи.Читайте такжеПо состоянию на 7 часов спасатели обнаружили тела 121 погибшего в результате атаки боевиков на Boeing-777
Пока неизвестно, где находят тела сотен жертв а также "черные ящики". Бортовые самописцы с самолета хотят передать для экспертизы в Москву, заявляют представители террористической организации "ДНР", в частности Андрей Пургин.
Напомним, ранее источники в правительстве США сообщали, что Украина не могла сбить пассажирский самолет. Жертвами трагедии стали 298 человек.
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