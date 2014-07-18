Порошенко обсудил с Обамой и Байденом трагедию с Боингом

Глава государства провел телефонные разговоры с Президентом США Бараком Обамой и Вице-Президентом США Джозефом Байденом.

Петр Порошенко проинформировал американскую сторону о проведенных разговора с премьер-министрами Нидерландов и Малайзии и сообщил, что пригласил специалистов из этих стран, а также экспертов ICAO к полномасштабному расследованию обстоятельств трагедии.

В ответ Президент Обама заявил, что эта трагедия потрясла весь мир, и приветствовал готовность Украины провести максимально прозрачное международное расследование причин и обстоятельств трагедии. В свою очередь, Джозеф Байден заявил, что призыв к международному расследованию является мудрым решением и Соединенные Штаты рассмотрят возможность направить американских экспертов из Совета Национальной транспортной безопасности США.

Президент и Вице-президент США выразили готовность к дальнейшей координации международных усилий по расследованию обстоятельств катастрофы.