Порошенко призвал Японию присоединиться к восстановлению Донбасса

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства на встрече поблагодарил Японию за четкую позицию поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Мы очень ценим позицию Японии в «Большой семерке», поддержку курса Украины в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН», - отметил он.

Читайте такжеГермания выделит 2,5 млн евро украинским городам, которые пострадали от боевых действийПорошенко также поблагодарил Японию за мощную финансовую поддержку Украины - предоставление более 1,5 млрд. долларов финансовой помощи на экономические реформы.

Кроме того, Порошенко призвал Японию присоединиться к ряду стран, которые помогают восстановлению инфраструктуры, разрушенной в результате действий террористов на Востоке страны.

Читайте такжеУбытки инфраструктуры Донбасса от боевых действий достигли 1 млрд гривенФумио Кисида, в свою очередь, сообщил, что Япония рассматривает предоставление помощи Украине в трех направлениях - экономическое развитие, укрепление демократии и национальный диалог. Он проинформировал о том, что в августе по поручению премьер-министра Синдзо Абэ Украину посетит правительственная делегация высокого уровня по вопросам экономики, а также представительная делегация предпринимателей.

Министр также сообщил о готовности своей страны предоставить 260 тысяч долларов на нужды переселенцев, которые были вынуждены покинуть дома в результате действий боевиков.