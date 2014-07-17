Порошенко надеется, что Меркель и в дальнейшем будет поддерживать украинцев
Президент Украины Петр Порошенко поздравил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель с юбилеем.
Об этом он написал в своем Twitter, поздравляя Меркель с юбилеем.
«Поздравляю Ангелу Меркель с юбилеем! Надеюсь на дальнейшую поддержку усилий украинцев в отстаивании независимости», - написал президент.
На сайте главы государства также содержится поздравление Порошенко в адрес Меркель: «Искренне желаю Вам крепкого здоровья, многих лет плодотворной государственной деятельности, а также семейного согласия и благополучия».Читайте такжеМеркель пообещала Порошенко поддержку Европейского Совета
В поздравлении отмечается, что сложно переоценить ее вклад в европейскую и мировую политику. «Ваш многолетний, самоотверженный и успешный труд служит воплощению стремлений европейского сообщества к безопасности, стабильности и благосостоянию», - говорится в приветствии.
«Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность за содействие со стороны Германии развитию отношений Украины с Европейским Союзом, а также надежду на Вашу дальнейшую крепкую поддержку усилий украинского народа в отстаивании независимости и территориальной целостности страны и своего европейского выбора», - отмечает Порошенко.
*** Ангела Меркель родилась 17 июля 1954 года.
ПП: Вітаю Ангелу Меркель з ювілеєм! Сподіваюсь на подальшу підтримку зусиль українців у відстоюванні незалежності. pic.twitter.com/YbN1Yz5N0u
— Петро Порошенко (@poroshenko) July 17, 2014