Порошенко надеется, что Меркель и в дальнейшем будет поддерживать украинцев

Об этом он написал в своем Twitter, поздравляя Меркель с юбилеем.

«Поздравляю Ангелу Меркель с юбилеем! Надеюсь на дальнейшую поддержку усилий украинцев в отстаивании независимости», - написал президент.

На сайте главы государства также содержится поздравление Порошенко в адрес Меркель: «Искренне желаю Вам крепкого здоровья, многих лет плодотворной государственной деятельности, а также семейного согласия и благополучия».Читайте такжеМеркель пообещала Порошенко поддержку Европейского Совета

В поздравлении отмечается, что сложно переоценить ее вклад в европейскую и мировую политику. «Ваш многолетний, самоотверженный и успешный труд служит воплощению стремлений европейского сообщества к безопасности, стабильности и благосостоянию», - говорится в приветствии.

«Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность за содействие со стороны Германии развитию отношений Украины с Европейским Союзом, а также надежду на Вашу дальнейшую крепкую поддержку усилий украинского народа в отстаивании независимости и территориальной целостности страны и своего европейского выбора», - отмечает Порошенко.

*** Ангела Меркель родилась 17 июля 1954 года.