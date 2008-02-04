Янукович: Партия регионов примет решение завтра с утра

Фракция Партии регионов сегодня планирует провести заседание Совета фракции, на котором будет приниматься план действий относительно завтрашнего проведения заседания Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

По его словам, во время сегодняшнего заседания Согласительного совета не было принято окончательное решение относительно завтрашнего проведения заседания ВР. В то же время, по его словам, фракция Партии регионов только завтра утром примет окончательное решение относительно блокирования или не блокирования работы ВР во вторник.