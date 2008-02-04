Янукович: Партия регионов примет решение завтра с утра
20:10, 04 февраля 2008Политика
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Об этом лидер фракции сказал журналистам
Фракция Партии регионов сегодня планирует провести заседание Совета фракции, на котором будет приниматься план действий относительно завтрашнего проведения заседания Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.
По его словам, во время сегодняшнего заседания Согласительного совета не было принято окончательное решение относительно завтрашнего проведения заседания ВР. В то же время, по его словам, фракция Партии регионов только завтра утром примет окончательное решение относительно блокирования или не блокирования работы ВР во вторник.
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