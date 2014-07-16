Украина не будет разрывать дипломатические отношения с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

По мнению Чалого, разрыв дипломатических отношений отрицательно повлияет на переговорный процесс, в том числе что касается освобождения заложников.

Чалый отметил, что разрыв дипломатических отношений – это лишь один вариант развития событий, но есть много других вариантов.

«Единственное, когда мы анализируем их, всегда нужно понимать, какую добавленную стоимость мы для себя будем иметь: символический жест, или будем иметь какой-то результат», - сказал он.

По словам Чалого, сейчас анализируются разные варианты. «Здесь есть не только этот вариант, но все должно быть своевременно, все должно быть эффективно и результативно», - заметил он.

Читайте такжеПриглашение Россией наблюдателей ОБСЕ на границу дезориентирует мировое сообщество - МИД«Я лично как дипломат буду пытаться советовать президенту избегать полномасштабного военного конфликта. Есть разные варианты реагирования, например, в условиях, когда бы были разорваны дипломатические отношения, нам бы было намного сложнее работать по освобождению наших граждан, и, в конечном итоге, мы не отказываемся от формата Нормандии (формат переговоров президентов Украины, Франции, России и канцлера ФРГ – УНИАН), куда входит президент России», - сказал Чалый.

По его словам, сегодня есть два пути развития ситуации: либо эскалация (конфликта) с выходом за пределы Донецкой и Луганской областей, или его остановка и поиск решения.

«Этот поиск решения может происходить в разных форматах. В последнее время это был и формат Нормандии, и Женевский формат (Украина, Россия, ЕС, США - УНИАН). Есть разные форматы, к которым и президент Украины, и Украина открыты», - подчеркнул Чалый.

Читайте такжеBloomberg: США оказывают давление на европейских дипломатов, чтобы Евросоюз ввел дополнительные санкции против РоссииОн заметил, что стол переговоров намного лучше, чем применение оружия, но Украина готова сесть за стол переговоров только с теми, кто имеет ответственную позицию и влияет на ситуацию. «Это не исключает работу контактной группы, которую пока не украинская сторона тормозит. Это не исключает любых консультаций, но решение будет приниматься с теми, с кем, мы понимаем, что они реально контролируют ситуацию», - сказал Чалый, поблагодарив при случае международное сообщество за поддержку.

Читайте такжеРоссия продолжает стягивать войска к государственной границе Украины - пограничникиПо словам Чалого, контактная группа (с украинской стороны и ОБСЕ) готова встречаться в любом месте, но медлят «так называемые представители народных республик». «Те, кто называл себя стороной, так они не могут собраться, потому что, оказывается, нет команды, они уже это открыто признали. Поэтому именно они срывают консультации», - сказал Чалый. Поэтому, по его словам, Украина пытается перевести переговоры на уровень тех, кто реально контролирует ситуацию, «и эти люди не находятся в Донецке».

Как сообщал УНИАН, сегодня у Брюссели состоится внеочередной саммит ЕС, участники которого рассмотрят ситуацию в Украине и, по данным источника, обсудят вопрос введения новых санкций против России.