Саммит ЕС введет новые санкции против России - источник

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе накануне саммита, который начнется вечером, сообщил информированный источник.

„Это будет как „вторая стадия-плюс”. Послы стран-членов ЕС накануне подготовили соответствующие предложения, но все будут решать на саммите”, - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что предложено расширить санкции против российских компаний, но каких именно еще не известно.

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Кроме того, источник утверждает, что будут заморожены двусторонние проекты ЕС и России, а также будет введено эмбарго на товары военного назначения, „которое, по сути, уже действует”.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоится внеочередной саммит ЕС, участники которого, среди прочего, рассмотрят ситуацию в Украине.