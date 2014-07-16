С митингующими на Банковой родственниками участников АТО встретился замминистра обороны

Как передает корреспондент УНИАН, Мехед предложил пикетчикам обсудить все вопросы, которые их волнуют, в Доме офицеров.

После этого часть людей из-под Администрации президента направилась к Дому офицеров.

В ходе разговора с заместителем министра обороны возле Администрации президента родственники военнослужащих требовали принять незамедлительные меры, чтобы спасти военнослужащих 72-й механизированной бригады, которые находятся фактически в окружении боевиков возле села Изварино Луганской области. Это также подтвердили и трое военнослужащих этой бригады, которые в данное время находятся в Киеве в отпусках и пришли к Администрации президента.

Читайте такжеРодственникам участников АТО на Банковой предлагают встречу с замминистра обороныВ свою очередь заместитель министра сообщил, что несколько раз разговаривал с бойцами, которые находятся в окружении, которые сообщили, что их все время обстреливают из “Градов”, и сказали, что ситуация там тяжелая.

Как сообщал УНИАН, сегодня под зданием Администрации президента собрались матери, отцы, жены военнослужащих.