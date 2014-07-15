Областное МВД опубликовало данные по жертвам и разрушениям в Луганске

Об этом сообщает сайт 0642.

Как сообщалось ранее, вчера несколько кварталов Луганска были обстреляны террористами из "Градов", вследствие чего погибли восемь человек. Как заявил журналист Роман Бурко, расстрел был показательным - террористы пытались вынудить силы АТО оставить занятые ранее населенные пункты.

Артемовский район

14 июля в 18.25 от взрыва снарядов:

- повреждены дома № 5 и № 21 на квартале Мирный

- погиб мужчина (анкетные данные устанавливаются) в районе рынка на квартале Мирный

14 июля попали снаряды и не взорвались:

- в 13.00 в гараж по улице Дружбы народов, 19

- в дом № 42 по улице Я.Лациса

- в дом № 1-ж по улице Марленовская

14 июля:

- в 18.00 в больнице от полученных осколочных ранений умер 40-летний мужчина гр. Янченко С.В. (точные анкетные данные устанавливаются)

- в период времени с 22.00 до 23.00 в дом № 109 по улице Гоженко попал снаряд, от взрыва которого погибло три человека (данные погибших устанавливаются)

- в 23.35 на остановке общественного транспорта «Вторчермет» по улице Линева обнаружен труп неизвестного мужчины.

в больницу госпитализированы:

- 58-летняя гр. Жильцова Н.В. (прож. переулок Крымский) - минно-осколочное ранение головы

- 13-летняя гр. Ефименко А.М. (прож. улица Гоженко) - минно-осколочное ранение головы

- 28-летняя гр. Ковалева Т.Н. ранения получены около дома № 87 на улице Линева - минно-осколочное ранение головы

- мужчина по имени Сергей (анкетные данные назвать отказался) с огнестрельным ранением поясничной области справа, которые им получены в Артемовском районе.

- в 22.50 от попадания снаряда произошло возгорание дома № 26 по улице Полевая

- от взрыва снарядов был поврежден принадлежащий гр. Ч. 1980 г.р. автомобиль «Славута» г/н ВВ 5178 АІ, который находился около дома № 3 по улице Тимирязева

- в 12.25 на перекрестке улиц Октябрьская и Гагарина в г. Александровск обнаружен неразорвавшийся снаряд

12 июля в 19.30 вышел из дома по улице Мадридская и до настоящего времени не возвратился, на связь не выходит гр. Нечитайлов Роман Николаевич, 1989 г.р., работает водителем в ЧП «НИКА».

14 июля в больницу с минно-осколочным ранением голени госпитализирован 60-летний гр. Жаров В.С., проживает по улице Ватутина, 75.

14 июля в 17.15 в дом № 91 по улице Галицкого попал снаряд и не разорвался.

Ленинский район

12 июля в больницу была госпитализирована гр. Видпайская Л.П., 1943 г.р., которая получила телесные повреждения в виде закрытого перелома шейного позвонка в помещении областного тубдиспансера, расположенного по улице Краснодонская, 13, во время минометного обстрела.

14 июля из района автовокзала (улица Оборонная) с ранениями, полученными во время минометного обстрела, в больницу госпитализированы:

- гр. Герасимчук В.В. 1963 г.р. (полные анкетные данные устанавливаются)

- гр. Приходько М.А., 44 года, (полные анкетные данные устанавливаются)

14 июля с территории штрафплощадки по улице Гастелло, вооруженные автоматическим оружием люди, одетые в камуфлированную форму, похитили автомобили «Нива» и «Volkswagen Passat». Данный факт зарегистрирован в ЕРДР.

Жовтневый район

14 июля в 10.00 в результате обстрела и взрыва снарядов:

повреждены жилые дома:

- № 87,89 по улице Гвардейской

- № 2-а по улице Барбюса

- № 60,60-а по улице Циолковского

- здание ЧП «Протос», расположенное по улице Ломоносова, 96

- дом № 91 по улице Галицкого (попал снаряд и не разорвался)

погибли:

- гр. Жаров Сергей Григорьевич, 1983 г.р.

- гр. Черкашенинов Владимир Сергеевич, 1937 г.р., (прож. ул. Красногвардейская) от ранений умер в больницу

ранены:

- гр. Жаров Владимир Сергеевич, 1954 г.р. (охранник ЧП «Стальная симфония»)

- гр. Абрамов Иван Васильевич, 1935 г.р. (прож. улица Циолковского)

Каменнобродский район

от взрыва снарядов повреждены:

- 7 июля в 18.00 дом № 18 по улице Смирнова

- 12 июля в 12.30 дом № 20 по улице Рудя

- 12 июля в 15.40 дом № 26-а по переулку 1-й Кирпичный

- 12 июня в 15.55 дом № 28 по переулку 1-й Кирпичный

- 13 июля в 22.00 два оконных стекла в доме № 10а по улице 1905 года

- 13 июля в 22.00 дом № 22 по улице Каменная

- 13 июля в 22.00 дом №2 по улице 1905 года и автомобиль «ГАЗ-24» г/н АН 8466 ЕО, принадлежащий хозяину дома

- 14 июля электроподстанция, расположенная по улице 21-го МЮДа

14 июля госпитализирован в больницу гр. Сердюченко А.Г. 1948 г.р., прож. переулок Индустриальный, с осколочным переломом пальца правой руки, ушибленной раной верхней губы.