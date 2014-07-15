В МВД призывают иностранные СМИ рассказать властям своих стран о российских наемниках на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Геращенко заявил на пресс-конференции.

“Я сейчас обращаюсь к иностранным журналистам, ко всем СМИ. Пожалуйста, просвещайте народы ваших стран. Пусть они оказывают давление на ваших руководителей, чтобы завтра руководители 28 стран ЕС набрались сил и смелости и сказали “нет” Путину и ввели санкции, которые могут реально остановить его, чтобы он понял, что противном случае экономика России будет разрушена и его ожидает будущее Северной Кореи”, - сказал Геращенко.Читайте такжеСБУ представила неоспоримые свидетельства того, что Россия финансирует террористов

Вместе с тем он отметил, что отдельные европейские лидеры сейчас колеблются, поскольку не хотят упустить выгоду от экономических связей с РФ: “Фактически сейчас лидеры европейских стран стоят перед серьезным выбором: либо они поддерживают европейские демократические ценности, либо они поддадутся на давление Путина и собственного финансового лобби, которое в случае разрыва экономических отношений с Россией, несет многомиллионные убытки. В этом и заключается дилемма, с которой столкнулись лидеры таких стран ЕС как Англия, Франция и Германия”.