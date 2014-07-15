СМИ: В Донецке боевики установили зенитки на крышах жилых домов

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

"В Донецке боевики установили ракетно-зенитные комплексы на крышах жилых домов. На въезде в Горловку они заминировали мосты со стороны поселка Никитовка и города Артемовск, оборудовали огневые точки в жилых зданиях. В помещении протестантской "Церкви Христа" и профилактория предприятия "Донбассэнерго" разместились боевики с Кавказа. В поселке Гольмовский Горловского горсовета на территории школы-интерната террористы разместили 4 зенитных установки и 1 систему залпового огня "Град". Об этом сообщают местные жители, которых боевики насильно заставили взять оружие в руки", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНочью на Луганщине прошла колонна российской техники, часть из которой направилась в ДонецкКак сообщается на официальном сайте городского совета Донецка, по состоянию на 13.00 в городе сохраняется стабильно напряженная обстановка. Происшествий в районах не зафиксировано, стрельбы нет.

"Обеспечение жизнедеятельности Донецка находятся на постоянном контроле. В непрерывном режиме организована работа всех предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги. Аварийно-диспетчерские службы работают в круглосуточном режиме. Все районные подразделения коммунальных предприятий обеспечены необходимыми материалами для ликвидации аварийных ситуаций, при необходимости на дежурство дополнительно выводится специализированная техника", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение суток незаконные вооруженные формирования совершили 16 обстрелов блокпостов и позиций подразделений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красноталовка, Черемшино, Александровка, Земляное, Стукаловая Балка, Шишково, Амвросиевка, Свердловск, Нижнедеревичка, Степановка.